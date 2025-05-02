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Эксперт: ЕС на грани фашизма, примером стала Румыния и депортация корреспондента

Эксперт: ЕС на грани фашизма, примером стала Румыния и депортация корреспондента

В эфире RT International глава The Cradle Эстебан Каррильо и научный сотрудник Джордж Самуэли обсудили риск фашизации ЕС, использовав пример депортации из Бухареста корреспондента RT Чея Боуза в контексте натянутости отношений с Россией.

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