NBC: мусульмане встретили Байдена протестами во время визита в Миннесоту

Президент США Джо Байден во время визита в Миннеаполис, штат Миннесота, был встречен протестами со стороны мусульманской общины, которая организовала три крупные акции против политики главы государства на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии