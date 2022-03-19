Силы Тихоокеанского флота на Камчатке приведены в повышенную готовность из-за циклона

Военнослужащие гарнизонов готовы к проведению аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах, подъездных путях к военным городкам, пирсовым зонам, аэродромам и полигонам.
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