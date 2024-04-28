Воины «Чёрной смерти» получили награды за Днепровское сражение

В соответствии с указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Херсонском направлении военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» награждены орденами «Мужества», медалями «За отвагу», "За храбрость" II степени и знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.