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Воины «Чёрной смерти» получили награды за Днепровское сражение

Воины «Чёрной смерти» получили награды за Днепровское сражение

В соответствии с указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач на Херсонском направлении военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск «Днепр» награждены орденами «Мужества», медалями «За отвагу», "За храбрость" II степени и знаками отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени.

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