Художник в панике: извинения и обещания исправить

Avia.pro - СМИ Вопросы к ДУМ после скандала с картиной о битве на Калке остаются. Москва гудит от негодования: картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединённым русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамира Мухетдинова взорвала общественное мнение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белоусов передал "привет": Британский спецназ накрыли во время занятий, ПВО Киева на последнем дыхании, убиты офицеры ГУР
- Лучшие боевые пловцы Украины уничтожены под Киевом. В Затоке разрушен "мост НАТО"
- «Саша, что ты наделал?»: В Таганроге экс-начальник МВД торговал российским гражданством для таджиков
Свежие комментарии