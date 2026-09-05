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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пети о Хвиче: «Если будем считать ЧМ решающим фактором при присуждении «Золотого мяча», то это покажет неуважение к таким прекрасным игрокам. Он ничего не выиграет с Грузией»

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети объяснил, почему считает вингера « ПСЖ » Хвичу Кварацхелию своим фаворитом для получения «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона.

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