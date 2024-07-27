Анонсы от авторов Mortal Kombat 1: сюжетное дополнение Khaos Reigns, подвох с Kombat Pack 2 и во...

Анонсы от авторов Mortal Kombat 1: сюжетное дополнение Khaos Reigns, подвох с Kombat Pack 2 и возвращение анималитиСоздатели Mortal Kombat 1 из NetherRealm Studios на фестивале San Diego Comic-Con 2024 разразились новостями: сюжетное дополнение Khaos Reigns, платный набор бойцов Kombat Pack 2 и возвращение анималити.