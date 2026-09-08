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ТАСС

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ВС РФ уничтожили укрытие с пехотой и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили укрытие с пехотой и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие 2-й гвардейской артиллерийской и 4-й отдельной мотострелковой бригад Южной группировки войск уничтожили укрытие с живой силой, автотранспорт, наземный робототехнический комплекс (НРТК) и пункт управления беспилотниками ВСУ.

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