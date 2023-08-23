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В Антарктиде заметили оттаявшую дверь в леднике: некоторые верят, что там может быть тайная база Рейха

В Антарктиде заметили оттаявшую дверь в леднике: некоторые верят, что там может быть тайная база Рейха

Свободный археолог рассмотрел в Антарктиде оттаявшую посреди ледника дверь. Официально здесь не строилось никаких станций.

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Комментарии
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Владимир Евтушенко
Что  за чушь?  Как можно утверждать, что это дверь, не  побывав  около  неё, не пощупав? А э
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15 час.
Владимир Евтушенко
то просто скальный выступ.
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15 час.
владимир несмеев
Как какой нибудь гуманоид появится или вот эта &quot;дверь&quot; так сразу резкость на снимках пропадает,и на это сразу находмтся сотни причин....
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13 час.

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