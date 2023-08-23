В Антарктиде заметили оттаявшую дверь в леднике: некоторые верят, что там может быть тайная база Рейха
Свободный археолог рассмотрел в Антарктиде оттаявшую посреди ледника дверь. Официально здесь не строилось никаких станций.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Что за чушь? Как можно утверждать, что это дверь, не побывав около неё, не пощупав? А э
то просто скальный выступ.
Как какой нибудь гуманоид появится или вот эта "дверь" так сразу резкость на снимках пропадает,и на это сразу находмтся сотни причин....
Свежие комментарии