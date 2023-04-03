МОЯ СТРАНА

6 542 подписчика

Сенатор Пушков назвал главную задачу Эрдогана в вопросе принятия Финляндии в НАТО

Сенатор Пушков назвал главную задачу Эрдогана в вопросе принятия Финляндии в НАТО

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган утвердил решение парламента о ратификации заявки Финляндии в НАТО.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх