Разумных существ во Вселенной могут так и не найти, считают в РАН

Человечество может обнаружить множество миров с микробной жизнью, но так и не найти планету, населённую разумными существами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI Tesla представила...
- В В Норвегии из кла...
- ВА В Норвегии из кла...
Можно подумать, на Земле они еть. Судя по постоянным войнам, и тому, что люди творят с окружающей средой, на Земле РАЗУМНАЯ жизнь тоже отсутствует.