В доме в Петроградском районе появилась огромная трещина: проектировщик рассказал, почему

Тем временем, жильцов Большой Зелениной улицы экстренно эвакуировали.Проектировщик, главный конструктор бюро "Асталь" Антон Смирнов рассказал о том, что здание дома №44\1 нуждалось в ремонте несколько лет, но, видимо, для принятия решений не хватало "статуса проблемы".