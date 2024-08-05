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Царьград

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В доме в Петроградском районе появилась огромная трещина: проектировщик рассказал, почему

В доме в Петроградском районе появилась огромная трещина: проектировщик рассказал, почему

Тем временем, жильцов Большой Зелениной улицы экстренно эвакуировали.Проектировщик, главный конструктор бюро "Асталь" Антон Смирнов рассказал о том, что здание дома №44\1 нуждалось в ремонте несколько лет, но, видимо, для принятия решений не хватало "статуса проблемы".

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