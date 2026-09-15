Участница МФМ — о выступлении Рика Санчеса: мне очень понравилось

Участница МФМ Мария Кудальцова заявила, что даже с недостаточным знанием английского прекрасно понимала всё на во время выступления ведущего шоу «Эффект Санчеса» на RT Рика Санчеса в рамках организованного RT Academy паблик-тока «Формула создания резонансных и виральных интервью» программы «Медиапоток» на Международном фестивале молодёжи (МФМ).