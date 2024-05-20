Русский шахматист Карякин попросил Роскомнадзор удалить песни Сердючки и "Океан Эльзы"

Шахматист и общественный деятель считает нужным вычистить Сеть от украинского музыкального контента.Член Общественной палаты Сергей Карякин обратился к руководству Роскомнадзора с просьбой удалить из доступа с отечественных сервисов песни Верки Сердючки, Макса Барских, групп "Океан Эльзы" и "Вопли Видоплясова", мотивировав это открытой поддержкой данных исполнителей деятельности ВСУ и их открытой русофобии.