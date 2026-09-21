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Первые итоги выборов в Госдуму: по итогам обработки 20% бюллетеней «Единая Россия» сохраняет парламентское большинство – за нее более 50% голосов

Первые итоги выборов в Госдуму: по итогам обработки 20% бюллетеней «Единая Россия» сохраняет парламентское большинство – за нее более 50% голосов

  Трехдневное голосование на выборах депутатов в Госдуму РФ завершено. Явка к моменту закрытия всех участков составила 56,66% «Единая Россия» набирает 57,1% голосов по итогам обработки 20% протоколов на выборах в Госдуму, сообщила Памфилова.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Андрей Андрей
Андрей Андрей

Не понятно для чего или кого "порог прохождения" сделали? Для себя? Ведь если посчитать, то на 1 место достаточно 0,444... % голосов, т.е. Коммунисты России и Зелёные имеют право на 2 депутата каждая партия, а сложить Родина и Прямую демократию, то и они по 1 человеку спокойно попадают. Для ПЕдиРосов придумали? Ведь после "отсечения" не "пройденные" места распределяются между попавшими партиями пропорционально имеющимся % голосов - т.е. большую часть мест получат ПЕдиРосы.                                   Да и показатели опроса на выходе отличаются от "насчитанных" на 8 %....