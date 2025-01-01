Путин поручил ввести единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по введению единого стандартизированного вступительного экзамена по русскому языку для иностранных граждан, которые поступают в российские вузы и научные организации на программы высшего образования.
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