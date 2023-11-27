В Роскачестве рассказали, как получить компенсацию при падении около дома

Заместитель директора Департамента защиты прав потребителей и развития качества финансовых услуг Роскачества Игорь Поздняков рассказал в беседе с RT, кто и как часто должен по закону убирать снег и наледь на придомовой территории, а также объяснил, можно ли получить компенсацию в случае падения.