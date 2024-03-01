Назван вызывающий страх у противников российский истребитель

Военный Матвийчук: истребитель Су-25 ВС РФ боятся все, кто с ним соприкасался Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал российский истребитель Су-25 «Грач» машиной, вызывающий страх у противников.
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