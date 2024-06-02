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Тульские новости

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Прощание с Артуром Чилингаровым пройдет 4 июня

Прощание с Артуром Чилингаровым пройдет 4 июня

Ранее сообщали о том, что на 85-ом году своей жизни скончался Артур Чилингаров - представитель от исполнительного органа государственной власти Тульской области в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 2011 по 2014 год.

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