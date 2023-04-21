ОС Android, процессор Snapdragon, управление голосом и жестами: новое устройство от бывших сотрудников Apple может заменить смартфоны

Многие компании задаются вопросом, что может заменить вездесущие смартфоны. И пока Apple корпит над гарнитурой смешанной реальности, бывшие дизайнеры и инженеры корпорации из Купертино показали свою версию устройства будущего для замены смартфонов.
Многие компании задаются вопросом, что может заменить вездесущие смартфоны. И пока Apple корпит над гарнитурой смешанной реальности, бывшие дизайнеры и инженеры корпорации из Купертино показали свою версию устройства будущего для замены смартфонов.
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