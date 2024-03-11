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Что покупают самые богатые люди в Дубае

Что покупают самые богатые люди в Дубае

Дубай как тот человек, который всегда стремится быть лучшим во всем. Но даже если вы думаете, что видели уже всё, поверьте, вас ждет сюрприз! Забудьте о небоскребах и роскошных автомобилях – это всего лишь верхушка айсберга Дубая.

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