Что покупают самые богатые люди в Дубае

Дубай как тот человек, который всегда стремится быть лучшим во всем. Но даже если вы думаете, что видели уже всё, поверьте, вас ждет сюрприз! Забудьте о небоскребах и роскошных автомобилях – это всего лишь верхушка айсберга Дубая.
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