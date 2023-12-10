ВСУ выпустили две ракеты по Буденновскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили две ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Буденновскому району Донецка, о чем сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.