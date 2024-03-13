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14 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

14 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

14 марта в России будут отмечать День православной книги. А еще это четвертый день масленичной недели, он называется «Широкий разгул», потому что именно в этот день традиционно начинались большие народные гулянья.

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