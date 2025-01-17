Иран накануне Исламской революции. Попытка модернизации традиционного общества Шах Мохаммед Реза Пехлеви и его третья жена Фарах Диби в мечети, 1978 г.
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Иран накануне Исламской революции. Попытка модернизации традиционного общества Шах Мохаммед Реза Пехлеви и его третья жена Фарах Диби в мечети, 1978 г.
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