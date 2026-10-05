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Царьград

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МЧС накажет за захламление и нарушенные правила пожарной безопасности

МЧС накажет за захламление и нарушенные правила пожарной безопасности

Управляющие компании и МЧС начали борются с захламлением подъездов. Нарушителей ждет штраф до 20000 рублей, а при повторных нарушениях возможен суд.

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