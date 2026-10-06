Костер на даче подвел астраханку под пятисуточный арест

В Астраханской области Приволжский районный суд отправил под стражу женщину за отказ подчиниться требованиям сотрудника полиции, пытавшегося пресечь сжигание мусора на дачном участке.
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