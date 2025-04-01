Мэр Горловки Приходько: Число раненных в результате обстрела ВСУ возросло до 15

Число мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны ВСУ, возросло до пятнадцати. Об этом сегодня, 1 апреля, в Telegram-канале сообщил глава администрации города Горловки Иван Приходько, информирует РИА Новости.
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