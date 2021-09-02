Новатэк планирует развернуть в России сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Новатэк" планирует построить в России разветвленную сеть криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ), заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампред правления компании Эдуард Гудков.