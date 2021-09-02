Мировое обозрение

37 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Галацевич
    Точнее не скажешь, бандерлоги и мрази!Литовские сторонн...
  • Авдеев Виктор
    И как, таких дегенератов, как этот Резников, держат в правительстве, да ещё в должности вице-премьера? Это-же старший...Резников заявил, ...
  • олег олейник
    Вот мне очень интересно , в День Крещения Руси великим русским князем Владимиром , кто-нибудь тогда подозревал о сущ...Наркоз "тысячелет...

Новатэк планирует развернуть в России сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ

Новатэк планирует развернуть в России сеть криоАЗС и малотоннажных заводов СПГ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Новатэк" планирует построить в России разветвленную сеть криоАЗС и малотоннажных заводов сжиженного природного газа (СПГ), заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампред правления компании Эдуард Гудков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх