Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин заявил, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась

Путин заявил, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась

Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах и не намерена этого делать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает РИА Новости.

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