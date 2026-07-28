Путин заявил, что Россия никогда ни от кого не отгораживалась

Россия никогда ни от кого не отгораживалась в международных делах и не намерена этого делать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает РИА Новости.
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