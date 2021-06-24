Уважаемые коллеги! Факультет «Социальная коммуникация» Московского государственного психолого-педагогического университета приглашает Вас принять участие в VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Молодежные инициативы как основа развития гражданского общества в Российской Федерации» 28-29 октября 2021 года К участию в конференции приглашаются ученые, практики, студенты, магистранты, аспиранты и соискатели высших учебных заведений, занимающиеся исследованиями в области социологии, политологии, педагогики, психологии.