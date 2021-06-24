Донбасс Сегодня

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Почему-то все грешники их Домостроительного второго комбината палают из окон.В Москве погиб бы...
  • Валентин Щербаков
    От того, что перенесут выборы или нет, ничего не изменится, народ хочет кушать, а цены просто кусаютсяВ Кремле хотят пе...
  • Искандер Иксов
    ПРЯМО ШЕКСПИРОВСКИЕ СТРАСТИ... ВОКРУГ МАКАРОН.Американка взбеси...

«Молодежные инициативы как основа развития гражданского общества в Российской Федерации»

Уважаемые коллеги! Факультет «Социальная коммуникация» Московского государственного психолого-педагогического университета приглашает Вас принять участие в VII Всероссийской научно-практической конференции  с международным участием «Молодежные инициативы как основа развития гражданского общества в Российской Федерации» 28-29 октября 2021 года К участию в конференции приглашаются ученые, практики, студенты, магистранты, аспиранты и соискатели высших учебных заведений, занимающиеся исследованиями в области социологии, политологии, педагогики, психологии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх