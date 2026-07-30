Украина и США попросили Россию прекратить воздушные удары: надежда на передышку

На колу мочало, начинай сначала – это практически лейтмотив событий прошедшей недели. Встреча Рубио с Лавровым, диалог Токаева с Путиным, анонсированный визит Зеленского к Трампу и его обсуждения – все об одном.
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