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Аргументы недели

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В Украине восемь категорий граждан лишили права на отсрочку от мобилизации

В Украине восемь категорий граждан лишили права на отсрочку от мобилизации

Восемь категорий граждан Украины потеряли право на отсрочку от мобилизации, сообщает ТЦК. Среди них:- студенты заочной и вечерней форм обучения, а также получающие второе или третье высшее образование;- многодетные мужчины с задолженностью по алиментам;- лица, ухаживающие за супругом или супругой с инвалидностью III группы;- родители-одиночки — в ряде случаев;- лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью I и II групп;- сотрудники предприятий и организаций Минобороны;- граждане со статусом «ограниченно годен»;- мужчины, признанные годными к службе после повторной военно-врачебной комиссии.

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