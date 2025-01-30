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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков не набрал очки в 4-м матче подряд. Форвард «Филадельфии» ни разу не бросил при «минус 1» против «Нью-Джерси»

Нападающий «Филадельфии» не отметился результативными действиями в игре против «Нью-Джерси» (0:5). В этом матче россиянин ни разу не бросил по воротам при показателе полезности «минус 1».

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