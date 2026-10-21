max.ru/"Полиция Кузбасса" В Кемеровской области сотрудники полиции задержали 37-летнего местного жителя, который пытался скрыться от патруля Госавтоинспекции необычным способом.
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