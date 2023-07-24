14-летнюю Ангелину, лишавшуюся в теракте на Крымском мосту родителей, атакует свой иммунитет

Девочка до сих пор не знает, что её родители погибли.Как сообщает Mash, 14-летняя Ангелина, которая получила травмы в результате последнего теракта на Крымском мосту, продолжает находиться в больнице в Москве.
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