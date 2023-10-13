Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за палочки Гарри Поттера

Жительница США намерена получить от киностудии компенсацию в размере $8 млнСтудия Warner Bros. получила многомиллионный судебный иск из-за копии палочки Гарри Поттера из фильмов о юном волшебнике и магической школе.
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