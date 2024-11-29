Все тайное становится явным: рассказываем, какое наказание получил сельчанин за незаконную рубку деревьев.

В оперативный центр Глушанского опытно-производственного лесничества поступило сообщение о том, что на участке леса для вырубки сухостойных деревьев, отведенного для одного из местных жителей, была осуществлена незаконная рубка.
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