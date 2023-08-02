СССР-Россия

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Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом олигархов для перехвата власти

Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом олигархов для перехвата власти

Частные военные компании (ЧВК) являются инструментом олигархов для перехвата власти у избранных народом институтов, узаконивание ЧВК в России — это прямой путь к сепаратизму, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

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Комментарии
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ЮК
Юрий Ковалев
Каков поп таков и приход .
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16 час.
Марина Свобода
А что еще скажет чиновник?  Мы уже просто перестали  верить и слушать всему бреду, который несется  ото всюду. Как гос.машина может задавить человека - знаем. Как оклеветать - знаем.  Только вот  факты - вещь упрямая. Врагами народа как раз представляются все эти засидевшиеся на гос.обеспечении чиновники .
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15 час.
МС
Марина Свобода
а монополия на насилие  есть только у народа, который содержит всю страну и этих креслозадых. Ибо именно народ строит, растит, выращивает и кормит всю эту пустую братию.
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15 час.

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