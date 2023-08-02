Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом олигархов для перехвата власти

Марина Свобода

А что еще скажет чиновник? Мы уже просто перестали верить и слушать всему бреду, который несется ото всюду. Как гос.машина может задавить человека - знаем. Как оклеветать - знаем. Только вот факты - вещь упрямая. Врагами народа как раз представляются все эти засидевшиеся на гос.обеспечении чиновники .