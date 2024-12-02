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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Спортивные каналы «Матч!» будут показывать международные турниры по плаванию под эгидой World Aquatics в 2024-2026 годах

Субхолдинг «Матч!» будет транслировать крупные международные старты под эгидой World Aquatics в 2024-2026 годах – чемпионат мира по плаванию на короткой воде, ЧМ-2025 по водным видам спорта, этапы Кубка мира по плаванию в 2025 и 2026 годах.

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