В России мотобум: продажи мотоциклов выросли на 22% относительно 2024 года, на первых местах — Regulmoto, Racer и Motoland, но Honda сумела войти в топ-10

Мотосезон 2025 года в России набирает обороты, и продажи мотоциклов подтверждают это цифрами: по данным главы «Автостата» Сергея Целикова, за первые 16 недель года в стране продано 10 566 мотоциклов — на 22% больше, чем за тот же период 2024 года.