БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не прячьте ваши денежки, иначе быть беде: «Финансовая разведка» отследит все до копейки

Не прячьте ваши денежки, иначе быть беде: «Финансовая разведка» отследит все до копейки

Странные переводы и сомнительные суммы привлекут внимание Росфинмониторинга с последующими оргвыводами Евгений Берсенев Фото: Jonas Walzberg / DPA / Global Look Press Материал комментируют: Александр Разуваев С начала осени Росфинмониторинг станет более внимательно следить за круговоротом денег в стране.

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