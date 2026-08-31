Не прячьте ваши денежки, иначе быть беде: «Финансовая разведка» отследит все до копейки

Странные переводы и сомнительные суммы привлекут внимание Росфинмониторинга с последующими оргвыводами Евгений Берсенев Фото: Jonas Walzberg / DPA / Global Look Press Материал комментируют: Александр Разуваев С начала осени Росфинмониторинг станет более внимательно следить за круговоротом денег в стране.
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