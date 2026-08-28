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От тени Есенина до поэмы «Москва-Петушки»: выбираем спектакль на сентябрь

От тени Есенина до поэмы «Москва-Петушки»: выбираем спектакль на сентябрь

Сентябрь в театральном мире всегда наступает громко: шурша программками, звеня предвкушением и обещая вечера, когда время будто замирает.

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