Хуснуллин не исключает пересмотра условий "Семейной ипотеки"

Власти рассматривают возможность пересмотра условий Семейной ипотечной программы, которая позволяет семьям с детьми или людям с ограниченными возможностями получить кредит на покупку квартиры по ставке 6%.
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