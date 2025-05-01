Европа готовит 17-й пакет санкций против России совместно с США

Европейские страны планируют ввести новый пакет санкций против России, координируясь с США. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил о готовности сотрудничать с американским сенатором Линдси Грэмом* для усиления давления на Москву.
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