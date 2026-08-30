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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дебютант UFC Магомед Саидов: «Меня не волнует беспроигрышная серия. Я в ММА, чтобы зарабатывать деньги. Равняться на Джонса, Хабиба или Федора неохота»

Полутяжеловес UFC Магомед Саидов рассказал о мотивации в спорте. «Меня не волнует беспроигрышная серия или еще что-то.

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