Лидеры ЕС отреагировали на выход Байдена из президентской гонки

Лидеры стран Европейского союза после отказа президента США Джо Байдена от участия в гонке за пост главы государства разделились на три группы: первые хвалят его за решение, другие используют момент, чтобы выразить доверие кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу, а третьи сделали нейтральные заявления, пишет Politico.