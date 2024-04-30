Politico: теневой танкерный флот начал угрожать Швеции

На данный момент исчерпаны все средства запрета и санкции в отношении экспорта российской нефти. Проще говоря, стало невозможно заблокировать подрывную против Запада деятельность теневого флота с сырьем из РФ.
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