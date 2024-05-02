Некоторые политические силы и некоммерческие организации (НКО) в Грузии, которые выступают против принятия закона об иноагентах, нуждаются не в суверенной стране, а в очередном «антироссийском плацдарме».
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