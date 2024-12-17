СК возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели генерала Игоря Кириллова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов» в связи с гибелью начальника войск РХБЗ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника.
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