Сроки культурного форума в Санкт-Петербурге в 2024 году могут быть изменены

Сроки проведения Санкт-Петербургского международного культурного форума с 2024 года могут быть перенесены на более комфортное с точки зрения погоды время, сообщил советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.
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